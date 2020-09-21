Бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал «бредом» публикацию о счетах в американских банках

Представители других членов семьи Ротенберга утверждают, что не вели расчетов через английские банки, — о чем сообщили участники расследовательского проекта «Кассандра».

Консорциум журналистов-расследователей изучил две с половиной тысячи отчетов, которые банки в течение 17 лет отправляли в подразделение Минфина США, которое занимается финансовыми преступлениями.

Кроме того, в отчете Кассандры указывается на подозрительные операции, связанные с Олегом Дерипаской, Сергеем Ролдугиным, Валентином Юмашевым, — отмечает РБК.