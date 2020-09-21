Член комитета по соцполитике: В Совете Федерации могут обсудить вопрос стоимости лекарства от коронавируса «Арепливир»

В Совете Федерации могут обсудить вопрос стоимости лекарства от коронавируса «Арепливир». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита Павлова.

Лекарство появилось на прилавках аптек сегодня и стоит 12320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту. «Арепливир» создали на основе препарата «Фавипиравир». Специалисты «Промомеда» разработали на базе саранского завода «Биохимик» собственную технологию производства полного цикла.

«Мне кажется, это неподъемная цена для среднестатистической семьи, учитывая уровень МРОТ. 12 тысяч — это очень много. Новость свежая, и пока мы в Совете Федерации этот вопрос не обсуждали и какой-то позиции по этому поводу нет. Возможно, на завтрашнем заседании комитета по социальной политике будем обсуждать», — сказала М.Павлова.

Как отметила сенатор, по данному вопросу «должна быть консолидированная позиция». «Либо будут приняты какие-то меры социальной поддержки, либо будем настаивать на том, чтобы государство регулировало ценообразование в этом вопросе», — заключила М.Павлова.