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14:10, 21 сентября 2020

В США назвали лауреатов телевизионной премии «Эмми» этого года

На этот раз организаторы обошлись без людного мероприятия.

Онлайн трансляция «Эмми» началась как обычно. На онлайн-трансляции показали большой зрительский зал, переполненный от телевизионных звёзд разной величины. Они, нарядно одетые, аплодировали и смеялись над шутками ведущего Джимми Киммела. В привычном ключе церемония шла буквально несколько минут, после чего комик признался, что смех был закадровый, а в трансляцию съемочная группа вставила записи с гостями «Эмми» прошлого года.

Киммел подчеркнул, что, конечно же, организаторы не решились собрать большое мероприятие, потому что из-за коронавируса это было бы слишком опасно.

Сама церемония почти полностью проходила в онлайне. Подавляющее большинство гостей и номинантов участвовали в ней по видео связи.

Больше всего наград взял сериал компании HBO «Хранители». Ему достались 11 номинаций из 26-ти, например, «лучший мини-сериал» и «лучшая актриса». Главным документальным сериалом стал «Последний танец» от Netflix, а комедийным – канадский ситком «Шиттс Крик».

«Эмми» считается главной телевизионной премией США. Сегодня её вручали в семьдесят второй раз. В таком формате церемония прошла впервые.



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