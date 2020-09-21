Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные о подозрительных транзакциях бизнесменов по всему миру на триллионы долларов. В них, по утверждениям группы репортеров, замешаны и многие российские предприниматели, а также лица, близкие к Кремлю.

Расследователям, объединившимся в проект «Кассандра», удалось изучить свыше 2 тысяч отчетов финансовой разведки США. Они оказались доступны журналистам в результате утечки. В документах, о которых идет речь, банки отчитываются перед американским ведомством о сомнительных, с их точки зрения, сделках.

Например, утверждается, что государственный экспортер военной техники «Рособоронэкспорт» платил сотни тысяч долларов посреднику из Индонезии, близкому к бывшему президенту страны. Средства при этом, согласно расследованию, переводились через банк, совладельцем которого является супруга гендикректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова – друга президента Владимира Путина.

Фигурируют в расследовании, к примеру, и виолончелист Сергей Ролдугин, а также советник президента Валентин Юмашев, рассказал «Эху Москвы» Роман Шлейнов, журналист интернет-издания «Важные истории», которое входило в консорциум расследователей. По его словам, группа изучала сомнительные транзакции больше года.

В расследовании говорится и о том, что бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могли уходить от санкций с помощью переводов через банк Barclays в Лондоне. Их представители в интервью интернет-изданию РБК назвали эти сведения бредом.

Всего над изучением отчетов финансовой разведки США работали свыше 400 журналистов почти из 90 стран мира.