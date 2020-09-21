В России, с одобрения Минздрава, в аптеки начал поступать препарат от коронавируса «Арепливир»

Его стоимость более 12 тысяч рублей за упаковку. По инструкции, на один курс взрослому человеку нужно три упаковки. Препарат отпускается по рецепту.

Высокая цена лекарства объясняется его новизной и большими затратами на производство, — утверждает председатель Совета директоров компании-изготовителя «Промомед» Петр Белый.

Ранее Минздрав одобрил продажу в аптеках еще одного препарата, «Коронавира».

Московские аптеки утверждают, что у них уже есть Арепливир, в подмосковных аптеках препарата пока нет.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Маргарита Павлова сказала «Эху Москвы», что необходимо решать вопрос со снижением цен на препарат

Отметим, что Арепливир это отечественная разработка на базе японского лекарства от гриппа. Корреспондент ТАСС в Японии Игорь Беляев рассказал нам, что этот препарат применяют с большими ограничениями.

Беляев добавил, что тестировать этот препарат хотели на большем количестве добровольцев, однако сложная эпидемиологическая ситуация не позволила это сделать.