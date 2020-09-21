На фиолетовой, Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено движение

Поезда не ходили от станций Котельники до Выхино в связи с падением человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
О состоянии пассажира и подробности инцидента «Интерфакс» не сообщает.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Поезда не ходили от станций Котельники до Выхино в связи с падением человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
О состоянии пассажира и подробности инцидента «Интерфакс» не сообщает.
Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…