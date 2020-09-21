На московской бирже заметный рост курса евро и доллара

Европейская валюта стоит более 90 рублей, а американская — 76 рублей. Одновременно снижается стоимость ноябрьских контрактов на нефть марки Brent — баррель стоит чуть более 42 долларов.
2020-09-21T13:34:42+03:00
2020-09-21T13:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 21 сентября 2020
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