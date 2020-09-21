В Минской области милиция задержала 15 членов стачечного комитета предприятия Беларуськалий, которые пришли поддержать шахтера, проводящего акцию протеста.

Горный мастер Олег Куделка отказался подниматься на поверхность с глубины 440 метров. Как сообщает МБХ-медиа, он остался в шахте, требуя прекращение давление на членов стачкома, освобождения ранее задержанных коллег, отмены приказов об увольнении и отставки генерального директора предприятия. Один их членов стачкома рассказал, что людям, сидевшим в сцепке угрожали и применяли физическую силу. Стачком объявил бессрочную забастовку в ответ на решение Минского областного суда, который признал стачку рабочих незаконной. Причиной отказа от работы стало недовольство результатами выборов Президента страны, которые протестующие считают сфальсифицированными. После нескольких суток акций, работа Беларуськалия была восстановлена.

Ранее несколько членов стачкома получили наказания по 10 суток административного ареста.