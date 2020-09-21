Адвокат заявил, что Марцинкевич, обнаруженный мертвым в СИЗО, не мог нанести себе сам обнаруженные повреждения

Адвокат Алексей Михальчик заявил, что Максим Марцинкевич, обнаруженный мертвым в СИЗО, не мог нанести себе сам повреждения, обнаруженные на теле. Защитник ссылается на независимую экспертизу.

Тело Марцинкевича обнаружили в одной из камер в СИЗО Челябинска 16 сентября. Следственный комитет считает произошедшее самоубийством. Утверждается, что обнаружены две предсмертные записки.

Марцинкевич отбывал 10-летний срок за несколько преступлений, в будущем году он мог рассчитывать на УДО. Адвокаты и родственники сомневаются в версии самоубийства.