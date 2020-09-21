Потерпевшие по делу Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей. В такую сумму они оценивают компенсацию морального вреда за убийство своих родственников. Речь идет о близких предпринимателей Олега Булатова и Александра Смольного. Сегодня Мосгорсуд признал законность уголовного преследования Фургала. Напомню, его обвиняют в убийствах и покушении на убийства. Свою вину бывший губернатор не признает.
2020-09-21T13:04:19+03:00
2020-09-21T13:04:19+03:00
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13:04, 21 сентября 2020
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