Потерпевшие по делу Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него полтора миллиарда рублей. В такую сумму они оценивают компенсацию морального вреда за убийство своих родственников. Речь идет о близких предпринимателей Олега Булатова и Александра Смольного. Сегодня Мосгорсуд признал законность уголовного преследования Фургала. Напомню, его обвиняют в убийствах и покушении на убийства. Свою вину бывший губернатор не признает.