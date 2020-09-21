Прирост новых случаев коронавируса в России продолжает увеличиваться

За сутки, по данным оперативного штаба, выявили почти 6 тысяч 200 новых заболевших – примерно на 50 больше, чем днем ранее.

Обновление максимумов по заболеваемости COVID-19 наблюдается не только в масштабах всей страны, но и в Москве. В столице за сутки выявили 915 заболевших – столько не было с 23 июня. В Санкт-Петербурге показатель суточного прироста находится чуть выше отметки в 200 человек, в Подмосковье он максимально приблизился к этому числу. В лидерах также Ростовская, Нижегородская и Воронежская области. Ненецкий автономный округ, напротив, единственный регион, где новых случаев коронавируса не выявили.

Умерли от COVID-19, по данным оперативного штаба, за сутки свыше 70 человек. Из них 12 — в Москве. Санкт-Петербурга в статистике смертности нет – как и по итогам предыдущего воскресенья неделю назад, несмотря на то, что Северная столица в другие дни находится среди лидеров по этому показателю. Выздоровели за сутки, по последним данным, немногим более 2,5 тысяч человек.

Увеличение прироста заболевших коронавирусом в России власти объясняют большим количеством тестов на инфекцию. По суточному прибавлению заболевших страна продолжает оставаться в десятке среди всех государств мира, хотя в Индии накануне выявили почти 90 тысяч случаев.