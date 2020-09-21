Кремль: Видеообращение Владимира Путина для Генассамблеи в ООН уже направлен в Нью-Йорк

Видеообращение Владимира Путина для Генассамблеи в ООН уже направлен в Нью-Йорк, — сообщает Кремль. Запись будет опубликована завтра вечером. В этом году подавляющее большинство глав государств будет общаться именно таким образом.
2020-09-21T12:34:37+03:00
2020-09-21T12:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 21 сентября 2020
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