Во Франции будут смягчены меры против коронавируса в школах

Теперь в случае выявления одного больного ребенка занятия в классах будут продолжаться. Их будут закрывать только в случае трех подтвержденных случаев COVID-19. Министерство образования Франции ссылается на коллег из министерства здравоохранения. Эксперты считают, что вирус крайне редко передается через детей и у них маленький риск развития тяжелых форм заболевания.