Во Франции будут смягчены меры против коронавируса в школах

Теперь в случае выявления одного больного ребенка занятия в классах будут продолжаться. Их будут закрывать только в случае трех подтвержденных случаев COVID-19. Министерство образования Франции ссылается на коллег из министерства здравоохранения. Эксперты считают, что вирус крайне редко передается через детей и у них маленький риск развития тяжелых форм заболевания.
2020-09-21T12:34:16+03:00
2020-09-21T12:34:16+03:00
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12:34, 21 сентября 2020
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Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…