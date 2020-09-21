«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Часть контрабандного кокаина из так называемого «аргентинского дела», по данным центра «Досье», могла предназначаться российским депутатам и сенаторам. Это стало известно из показаний бывшего командира одной из частей внутренних войск МВД Михаила Казанцева, с которым общался главный фигурант дела Андрей Ковальчук. Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть вопрос о продлении ареста всем четырем фигурантам дела. Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
2020-09-21T12:31:13+03:00
2020-09-21T12:31:13+03:00
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12:31, 21 сентября 2020
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