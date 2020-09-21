Консорциум журналистов-расследователей сообщил об офшорных сделках предпринимателей РФ с людьми, близкими к властям

Международный консорциум журналистов-расследователей сообщил о новых офшорных сделках российских предпринимателей с людьми, близкими к властям. Некоторые фамилии упоминались и в предыдущем расследовании так называемого «Панамского досье».

Крупная утечка секретных данных финансовой разведки США позволила выяснить: в 2,5 тысячах отчетов о подозрительных транзакциях бизнесменов по всему миру фигурирует сумма в общей сложности в более чем 2 триллиона долларов. Участвовавшее в проекте интернет-издание «Важные истории» отмечает, что расследование коснулось и российских миллиардеров, которые перечисляли миллионы долларов близким к президенту Владимиру Путину людям.

Например, расследователи утверждают, что десять лет назад кипрский офшор, связанный с компанией «Северсталь» Алексея Мордашова, перечислил 830 тысяч долларов фирме, которую связывают с виолончелистом Сергеем Ролдугиным. В «панамском досье» он упоминался как владелец офшоров, через которые проходили миллиарды долларов, а Путин называл Ролдугина своим другом.

Кроме того, как утверждается в отчетах, шесть миллионов долларов от компании с Британских Виргинских островов, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову, получил советник Путина Валентин Юмашев. Средства перечислялись по «соглашениям об услугах», правда, каких, не уточняется. В отчетах есть и многие другие известные российские компании и лица.

В расследовании утечки документов финансовой разведки США принимали участие свыше 400 журналистов из почти 90 стран мира.