В России третий день подряд власти сообщают о более чем 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Лидером остается Москва. COVID-19 подтвердился у более чем 900 человек. Это максимум за три месяца. Напомним, власти объясняют эту тенденцию тем, что увеличилось число тестов на коронавирус.

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках, — передает агентство РИА Новости. Стоимость препарата более 12 тысяч рублей. На один курс взрослому человеку нужно три упаковки, — говорится в инструкции. Препарат отпускается по рецепту.

Высокая цена лекарства объясняется его новизной и большими затратами на производство, — утверждает председатель совета директоров фармкомпании «Промомед» Петр Белый. По его словам, в будущем цена может стать ниже.

Ранее данный препарат использовался в больницах. За основу при разработках взяли японское лекарство от гриппа.