Большинство россиян – 75% по данным ВЦИОМа – не ходили в кинотеатры после снятия ограничений и не планируют это в ближайшее время. Социологи выяснили, что планируют поход в кинотеатр 23% опрошенных. Это в основном молодые люди.
2020-09-21T11:32:42+03:00
2020-09-21T11:32:42+03:00
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11:32, 21 сентября 2020
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Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…