Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявлено почти 6 тысяч 200 новых случаев инфицирования коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено почти 6 тысяч 200 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в Москве COVID-19 подтвердился у более чем девятисот пациентов. Власти объясняют рост числа инфицированных активным тестированием. В Москве суточный прирост новых случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца.