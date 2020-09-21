Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявлено почти 6 тысяч 200 новых случаев инфицирования коронавирусом

Согласно данным оперативного штаба, в России за сутки выявлено почти 6 тысяч 200 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом в Москве COVID-19 подтвердился у более чем девятисот пациентов. Власти объясняют рост числа инфицированных активным тестированием. В Москве суточный прирост новых случаев COVID-19 достиг максимума за три месяца.
2020-09-21T11:32:10+03:00
2020-09-21T11:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 21 сентября 2020
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Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…