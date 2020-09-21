Лекарства от коронавируса сегодня появятся в петербургских аптеках

Ранее эти средства использовали только в стационарах.

Инструкция к противовирусным медикаментам «Арепливир» и «Коронавир» рекомендует применять их при лёгких и средних формах коронавируса. Портал «Фонтанка-ру» сообщает, что пациенту с весом больше 75 кг может потребоваться около 90 таблеток. Это две — две с половиной упаковки. Исходя из цены, которую рекомендует установить производитель «Ареплевира», курс лечения может стоить почти тридцать тысяч рублей. В случае с «Коронавиром» итоговая сумма примерно на треть меньше. Однако эти лекарства не входят в список жизненно необходимых, поэтому аптеки могут назначить любую цену. Отмечу, что оба препарата разработали российские компании на основе японского лекарства для лечения гриппа. Сейчас медики проводят третью фазу клинических исследований «Арепливира», хотя Минздрав уже одобрил препарат. «Коронавир» прошёл все тесты ещё летом и также получил одобрение ведомства.

Продавать средства от коронавируса будут только по рецепту врача.