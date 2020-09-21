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12:02, 21 сентября 2020

На бирже в Москве курс евро превысил 90 рублей

Американская валюта подорожала до 76 рублей. Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent упала до 42 долларов 22 центов за баррель.



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