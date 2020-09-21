Триумфаторами «Эмми» в этом году стали сериалы «Шиттс Крик» и «Хранители»

Церемония вручения главной награды в США в области телевидения прошла в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса.

Фантастический боевик «Хранители» в этом году был рекордсменом по числу номинаций – он претендовал на 26 наград и получил 11 из них, в том числе «Эмми» за лучший мини-сериал, а актриса Реджина Кинг взяла премию за лучшую женскую роль. Победителем среди комедийных тв-шоу стал «Шиттс Крик», всего ему досталось 9 статуэток – рекорд для этого жанра. Исполнители главных ролей в нем Юджин Леви и Кэтрин ОʼХара признаны лучшими комедийными актером и актрисой. Третье место по числу наград у сериала «Наследники», но среди них награда в главной категории «Лучший драматический сериал». Премию за лучшую женскую роль в драматическом сериале вручили звезде «Эйфория» Зендайе, которая стала самой молодой актрисой, получившей награду в этой категории. Среди производителей сериалов больше всего наград собрал канал HBO — его шоу победили в 30 номинациях. 72-я церемония вручения «Эмми» на этот раз проходила в онлайн-формате, однако всем победителям статуэтки вручили по-настоящему.

Премию «Эмми» каждый год ее вручает Американская телевизионная академия.