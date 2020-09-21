Китайские эпидемиологи обнаружили следы КОВИД-19 на упаковках привезенных из России продуктов

Партия замороженного кальмара была обследована в провинции Цзилинь на севере страны недалеко от российской границы. Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний нашли на упаковках следы нуклеиновой кислоты коронавиурса. Они проверили образцы дважды и оба раза получили положительный результат. Несмотря на то, что вероятность заразиться через поверхность крайне мала, всех, кто работал с грузом поместили на карантин, а потенциальных покупателей кальмара попросили сдать анализы. Часть груза оказалась в городе Фуюй, где приняли точно такие же меры. РБК напоминает, что это уже не первый случай. Положительный результат дали тесты на КОВИД упаковок креветок, импортированных из Эквадора.

В Китае, где впервые обнаружили новый коронавирус, выявлено всего 85 тысяч инфицированных. Более 4 с половиной тысяч человек скончались.