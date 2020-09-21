Банки США, если транзакция подозрительна, передают данные в подразделение по борьбе с финпреступлениями Минфина США

Американские банки, в случае если транзакция кажется им подозрительной, передают данные в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист интернет-издания «Важные истории» Роман Шлейнов. По его словам, над анализом сомнительных операций Международный консорциум журналистов-расследователей работал больше года.

Журналисты изучили утечку данных из разведки Министерства финансов США о подозрительных транзакциях российских бизнесменов и приближенных президента РФ Владимира Путина. Подробности рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист «Важных историй», региональный редактор «Organized Crime and Corruption Reporting Project» Роман Шлейнов.

«Мы получили доступ к масштабной утечке данных из финансовой разведки США. Над этими данными работал международный консорциум журналистов-расследователей, в котором мы состоим. Расследование длилось больше года — мы анализировали различные сведения, которые стали доступны по финансовым транзакциям и банковским переводам», — уточнил он.

Как пояснил Р.Шлейнов, при переводе платежей в долларах банки любой страны, в том числе российские, используют так называемые банки-корреспонденты, расположенные в США, и если транзакция подозрительная, эти американские банки обязаны давать сигнал в финансовую разведку Минфина США. «Например, мы узнали, что российский предприниматель Алексей Мордашов заплатил 830 тысяч долларов крестному отцу дочери Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину, который, по его собственному заявлению, никогда не был бизнесменом», — рассказал Р.Шлейнов.

Кроме того, согласно данным FinCEN, советник Путина Валентин Юмашев получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Фирма принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову, отмечает издание. Согласно отчетам, деньги перечислялись по соглашению «об услугах» с 2006 по 2008 год. Какие именно услуги оказывал Юмашев Усманову, неизвестно.

Р.Шлейнов также отметил, что российский экспортер военной техники и вооружений «Рособоронэкспорт» напрямую заплатил 271 тысячу долларов компании Trimaga Rekatama, принадлежащей индонезийскому бизнесмену Янг узину Тжонгу. Фирма Тжонга была посредником по поставке запчастей и авиационных двигателей в Индонезию.

По данным финразведки США, «Рособоронэкспорт» совершал транзакции через банк «Международный финансовый клуб», принадлежащий бизнесмену Михаилу Прохорову. Совладельцы банка — жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова.

Р.Шлейнов также сообщил, что крупнейший российский телекоммуникационный гигант МТС совершил платеж в адрес малоизвестной офшорной фирмы, которую на тот момент контролировал сын бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Оператор утверждает, что платеж был стандартным, другие же компании и бизнесмены на запрос издания не ответили.

Шлейнов также отметил, что в расследовании фигурирует телекоммуникационная сеть МТС. Оператор утверждает, что платеж был стандартным, другие же компании и бизнесмены не ответили на запрос интернет-издания