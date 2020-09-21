Политолог Соловей сообщил о намерении стать политиком

Политолог Валерий Соловей сообщил о намерении сменить деятельность и стать политиком.



«Я давно потихонечку двигался в этом направлении, но сейчас решил сменить профиль деятельности, исходя из того, что России в ближайшее время потребуется именно занятие политикой. Я уверен, что судьба страны будет решаться в ближайшие 1,5 года, и надо быть там, где она будет решаться – это политическая область», — заявил он в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

19 сентября В.Соловей выступил организатором акции гражданской солидарности «День перемен» на Тверском бульваре в формате прогулки. Мероприятие проходило в поддержку протестующих в Белоруссии и Хабаровске, оппозиционера Алексея Навального, политзаключенных. После акции В.Соловей был задержан и доставлен в отдел полиции. Его отпустили без составления протокола через 3 часа, но обязали явиться 23 сентября.

По словам В.Соловья, исход «Дня перемен» был для него закономерен. «На самом деле это была вполне вегетарианская прогулка, хотя и собравшая довольно много людей. По отзывам наблюдателей и оценкам полиции, там было около 1000 человек. Акция стала самым массовым мероприятием в этом году для Москвы. По счастью, никто не пострадал», — сказал он.

В.Соловей предположил, что его все же оштрафуют или дадут 10 суток административного ареста. «Я предпочитаю готовиться к самому худшему, но готов идти дальше, несмотря на все ограничения. Меня они точно не остановят. О создании партии речи не идет, поскольку зарегистрировать ее в России невозможно. Но мы создали два Телеграм-канала и будем планировать дальнейшие прогулки или подадим заявку на митинг», — отметил он.

В.Соловей также выступает за создание «широкой гражданской коалиции для решения базовых и первичных задач». «Надеюсь, она будет создана при моем участии. Базовая задача – демонтаж существующего режима. Коалиция должна включать представителей всех частей идеологического спектра, а дальше на первых учредительных выборах фрагменты этой коалиции разойдутся по своим партийным политическим «квартирам». Лично мне ближе идеи правого либерализма», — заключил он.