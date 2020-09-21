В Китае, по данным агентства Синьхуа, на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России, нашли коронавирус

На северо-востоке Китая, по данным агентства Синьхуа, на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России, нашли коронавирус. Пробы были взяты в ходе регулярной проверки. Провели два теста, оба показали положительный результат. Все люди, которые держали в руках упаковку кальмаров, сейчас находятся под медицинским наблюдением.
2020-09-21T10:31:52+03:00
2020-09-21T10:37:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712449-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3318613.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…