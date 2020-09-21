В Китае, по данным агентства Синьхуа, на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России, нашли коронавирус

На северо-востоке Китая, по данным агентства Синьхуа, на упаковке замороженных морепродуктов, ввезенных из России, нашли коронавирус. Пробы были взяты в ходе регулярной проверки. Провели два теста, оба показали положительный результат. Все люди, которые держали в руках упаковку кальмаров, сейчас находятся под медицинским наблюдением.