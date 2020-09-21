Акции ряда международных банков падают на фоне опасений возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов. Как отмечает агентство Bloomberg, ценные бумаги теряют в цене до 4%. По оценке Би-би-си, утечка данных финансовой разведки США сопоставима с «панамским досье». Она содержит сведения об отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период с 1999 года по 2017. В расследовании международного консорциума журналистов фигурируют и российские предприниматели, некоторых из них называют близкими к Владимиру Путину.
2020-09-21T10:31:11+03:00
2020-09-21T10:32:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712447-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3318611.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:31, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…