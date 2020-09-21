Акции ряда международных банков падают на фоне опасений возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов. Как отмечает агентство Bloomberg, ценные бумаги теряют в цене до 4%. По оценке Би-би-си, утечка данных финансовой разведки США сопоставима с «панамским досье». Она содержит сведения об отмывании денег и обходе санкций через крупнейшие банки мира в период с 1999 года по 2017. В расследовании международного консорциума журналистов фигурируют и российские предприниматели, некоторых из них называют близкими к Владимиру Путину.