Прокуратура не стала подавать жалобу на приговор Михаилу Ефремову

Это стало ясно после того, как истекли десять суток, которые отводятся на обжалование. Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в гибели человека в ДТП и приговорила его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что приговор обжаловал бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Жалобу также подал и новый защитник актера Владимир Васильев. Он намерен добиться условного срока для Ефремова.
2020-09-21T10:05:57+03:00
2020-09-21T10:18:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712445-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3318609.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:05, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…