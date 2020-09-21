Прокуратура не стала подавать жалобу на приговор Михаилу Ефремову

Это стало ясно после того, как истекли десять суток, которые отводятся на обжалование. Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы признал актера виновным в гибели человека в ДТП и приговорила его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее сообщалось, что приговор обжаловал бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Жалобу также подал и новый защитник актера Владимир Васильев. Он намерен добиться условного срока для Ефремова.