Выборы в Госдуму скорее всего будут трехдневными, а так называемый день тишины перенесут с субботы на четверг

Выборы в Государственную думу скорее всего будут трехдневными, а так называемый день тишины перенесут с субботы на четверг.

Официального решения пока нет. Выборы пройдут только осенью 2021 года и времени для обсуждения достаточно. Голосование по поправкам в Конституцию и выборы разных уровней в сентябре прошли по трехдневной схеме и в четверг, перед их началом «дня тишины» не было. Его как обычно назначили на субботу. Издание Коммерсант со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщила, что решение о переносе «дня тишины» уже принято, а значит и трехдневный формат выборов – всего лишь дело времени. Председатель ЦИК Элла Памфмлова сказала, что это возможность, а не обязанность, например возможность сохранить здоровье граждан. Заместитель председателя Общественной палаты, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и вовсе полагает, что в условиях развития соцсетей «день тишины» в значительно мере теряет смысл. Нарушения режима, по его словам, в этом году все равно никто не фиксировал.

Решение о формате выборов предстоит принять Центризбиркому не позднее, чем через 10 дней после объявления даты выборов.