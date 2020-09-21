Министерство связи снова перенесло учения в рамках закона о суверенном российском интернете

Они должны были состояться вчера.

Учения по обеспечению так называемого суверенного или устойчивого интернета не состоялись уже в третий раз подряд. В Министерстве цифрового развития и массовых коммуникаций отметили, что сейчас идёт активная доработка федерального проекта «Информационная безопасность», в том числе и по вопросам, которые планировалось отрабатывать вчера. Как пообещали в ведомстве, учения возобновятся, когда это позволит эпидемиологическая обстановка.

Закон о суверенном интернете приняли осенью прошлого года. Авторы инициативы утверждали, что она нужна на случай, если России извне перекроют доступ ко всемирной сети. Тем не менее, эксперты уверяют, что подобных санкций ранее никогда не вводили, и что этот проект нужен властям, чтобы иметь возможность заблокировать иностранные сайты и сервисы, как это делают в Китае.

В последний раз всероссийские учения по работе суверенного интернета проводились в декабре прошлого года. Тогда в них участвовали более двадцати государственных ведомств, например, Министерство обороны и ФСБ, а также крупные операторы связи.