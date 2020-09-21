Международный консорциум журналистов нашел данные о выплатах от российских компаний людям, близким к властям России

Международный консорциум журналистов нашел данные о подозрительных выплатах от крупных российских компаний и бизнесменов людям, близким как к властям России, так и к руководству других стран. Это удалось обнаружить благодаря крупной утечке секретных документов финансовой разведки США – она занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем.

В отчетах о подозрительных транзакциях, которые последние 20 лет банки отправляли в американский Минфин, вновь всплыло имя виолончелиста Сергея Ролдугина – старого друга российского президента Владимира Путина, фигуранта другого крупного расследования – «Панамского архива». Тогда выяснилось, что компнаиям близким к Ролдугину десятки миллионов долларов переводили структуры одного из самых богатых людей России Алексея Мордашова. Эта утечка подтвердила данные того расследования, а также выявила другие сделки – на сотни тысяч долларов. Среди других доверенных лиц российского президента в отчетах упоминается и Валентин Юмашев, бывший руководитель администрации президента, а сегодня — советник Владимира Путина. Юмашев получал миллионы долларов от другого богатейшего человека России — Алишера Усманова. За какие услуги – неизвестно. В расследование также попали брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, вице-мэр Москвы до 2007 года Иосиф Орджоникидзе, первый вице-президент Газпромбанка Игорь Русанов и многие другие известные россияне и российские компании.

Участие в расследовании документов приняли более 400 репортеров из почти 90 стран мира, в том числе журналисты издания «Важные истории».