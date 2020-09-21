ФАС выдала Booking.com второе предупреждение и обязала перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены

Федеральная антимонопольная служба выдала компании Booking.com второе предупреждение и обязала перестать требовать от отелей гарантии лучшей цены. В ведомстве считают, что это условие нарушает права гостиниц. Первое подобное предупреждение было выписано Booking.com около года назад. После этого ФАС возбудила дело о нарушении закона о конкуренции.
2020-09-21T09:34:07+03:00
2020-09-21T09:41:06+03:00
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09:34, 21 сентября 2020
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