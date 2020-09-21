В Италии около 40% граждан проголосовали в первый день референдума о сокращении на треть числа парламентариев

Как сообщает газета «Коррьере делла Сера», явка выше в регионах, где одновременно проходят выборы в местные органы власти. По мнению местных наблюдателей, нынешняя явка в условиях пандемии может считаться достаточно высокой. На последнем референдуме в 2016 году по вопросу об упразднении верхней палаты парламента проголосовали 64,5%. Тогда голосование проходило в один день.