В Италии около 40% граждан проголосовали в первый день референдума о сокращении на треть числа парламентариев

Как сообщает газета «Коррьере делла Сера», явка выше в регионах, где одновременно проходят выборы в местные органы власти. По мнению местных наблюдателей, нынешняя явка в условиях пандемии может считаться достаточно высокой. На последнем референдуме в 2016 году по вопросу об упразднении верхней палаты парламента проголосовали 64,5%. Тогда голосование проходило в один день.
2020-09-21T09:33:11+03:00
2020-09-21T09:38:57+03:00
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09:33, 21 сентября 2020
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