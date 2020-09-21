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09:31, 21 сентября 2020

Континентальная хоккейная лига перенесла еще два матча регулярного чемпионата из-за случаев КОВИД-19 в командах

Продолжать сезон становится все труднее.

В списке перенесенных уже больше десятка встреч. Сегодня к ним добавились еще две. Сдвинут срок проведения матча между рижским Динамо и нижегородским Торпедо. В составе волжского клуба несколько заболевших, а заменить их на других игроков, оформив им документы для пересечения границы менеджеры не успевают, поэтому матч состоится завтра. Ярославский Локомотив давно испытывает проблемы. Недавний матч против Сочи был перенесен за несколько часов до его начала. Сегодня путейцы не сыграют с КуньЛунем из Китая, правда всего на один день. Игроки Локомотива сейчас проходят дополнительное тестирование. Несколько ранее финский Йокерит сел на карантин в полном составе. После матча с Нефтехимиком обнаружились заболевшие. Теперь в группе риска все команды, которые с ними уже играли.

В пятницу финские власти сняли карантин с Йокерита, Пока руководство клуба обсуждает ближайший календарь команды. Сегодняшний матч с ЦСКА пока в нем не значится.



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