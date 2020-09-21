В Уфе мать инфицированного коронавирусом ребенка утверждает, что ему отказывают в госпитализации

Как сообщает интернет-издание Ufa1, накануне женщина опубликовала видео в соцсетях. Оно адресовано руководству Башкирии. Жительница Уфы жалуется, что ее дочь болеет уже четвертый день, однако, к ней не приезжала ни скорая, ни участковый врач.
2020-09-21T09:31:09+03:00
2020-09-21T09:34:31+03:00
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09:31, 21 сентября 2020
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