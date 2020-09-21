Z Архив новостей новости
5 8 6 1514
09:31, 21 сентября 2020

В Уфе мать инфицированного коронавирусом ребенка утверждает, что ему отказывают в госпитализации

Как сообщает интернет-издание Ufa1, накануне женщина опубликовала видео в соцсетях. Оно адресовано руководству Башкирии. Жительница Уфы жалуется, что ее дочь болеет уже четвертый день, однако, к ней не приезжала ни скорая, ни участковый врач.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 153 6 10474 18.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 340 6 37858 19.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

3038181

5 55 6 6501 20.09
#слушать 49:59 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Господа организаторы «умного голосования», депутат Антонов – это ваш несмываемый позор Ничто так не дискредитирует ваше «умное голосование», как подобные примеры. И они не единичны. Ничего, кроме слова «позор», у меня для вас в этой ситуации нет…

5 68 6 25596 14.09
Блоги

+ Встреча Путина и Лукашенко в Сочи Встреча Путина и Лукашенко в Сочи «Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации»...

5 181 6 67390 14.09
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Здесь мы с фон дер Ляйен, видимо, друг друга не поймём А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу?..

5 99 6 13020 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 334 6 45214 18.09
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 160 6 26678 20.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Вы думаете, Макрон просил Путина не травить Навального? Далее предполагается, что Навальный в статусе главы фракции Госдумы пойдет на президентские выборы. Тогда будут требовать и чтобы он выиграл. Все это очень серьезно…

5 102 6 17696 16.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 300 6 51321 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

И почему мы должны им верить? Почему мы должны верить по делу Навального тем, кто лжет по делу Скрипалей?..

5 149 6 26000 17.09
Блоги

Студенты ВШЭ вывесили в университете плакат с лозунгом «Нет полит. увольнениям» Это произошло в здании на Покровском бульваре…

5 41 6 15824 14.09
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

Успех оппозиции или торжество фальсификаций? Я поздравляю всех этих мужественных людей и обещаю всемерную правовую поддержку в их непростой работе. Ну а нам всем предстоит подготовка к новой драке…

5 98 6 51033 14.09
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…

5 35 6 16817 14.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал печальный пример Шпенглера, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь…

5 87 6 16269 18.09
#слушать 01:49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 32 6 6133 15.09
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

«Важные истории»: Российские чиновники и бизнесмены попали в поле зрения финансовой разведки США Фамилии ряда высокопоставленных россиян и миллиардеров оказались в досье подозрительных денежных переводов…

5 12 6 6730
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко вынужден был демонстрировать такие сложные фигуры, как тройной обвив и похлопывание ляжками на стуле, без музыки. Вся эта стрип-композиция называлась «Отдается агроном, весь испачканный говном»...

5 66 6 126864 16.09
#слушать 49:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 34 6 3578 15.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Привет, это Навальный... Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам…

5 551 6 196986 15.09
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Повышали пенсионный возраст зря Повышали пенсионный возраст зря Безусловно, малый и средний бизнес только спасибо скажет за снижение страховых взносов, однако может статься, что расплачиваться за эту меру в скором времени придется будущим пенсионерам…

5 82 6 174509 17.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8756070
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4641482

Сегодня в эфире