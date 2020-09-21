Городской суд Волгограда рассмотрит два иска к депутатам местной думы против потенциального перехода на Московское время.

По московскому времени волгоградцы жили до 2018 года, когда по результатам местного референдума было решено, что в области стрелки часов будут отстоять на час от московских. Два года эксперимента и споров специалистов и экспертов большинство местных жителей не убедили. Опрос общественного мнения, который прошел летом этого года показал даже более солидный результат. За возвращение московского времени высказались 65 процентов участников. Проект уже находится в Государственной думе и может быть рассмотрен в ноябре. Если решение утвердят, то в декабре область вернется в московский часовой пояс, против чего и возражают истцы. Одна группа обратила иск к депутатам областной Думы, а вторая, к парламенту в целом.

Всего под требованиями подписались 45 человек.