Консорциум журналистов-расследователей сообщает об офшорных сделках предпринимателей РФ, в т. ч. близких к Путину

Международный консорциум журналистов-расследователей, а также еще ряд изданий сообщают об офшорных сделках российских предпринимателей, в том числе близких к Владимиру Путину, на миллионы долларов. Как пишет интернет-издание «Важные истории», в исследовании упоминаются, в частности, Алексей Мордашов, Сергей Ролдугин, Валентин Юмашев, Алишер Усманов. Русская служба Би-би-си отмечает, что российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции.
2020-09-21T09:05:40+03:00
2020-09-21T09:12:56+03:00
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09:05, 21 сентября 2020
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