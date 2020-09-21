Консорциум журналистов-расследователей сообщает об офшорных сделках предпринимателей РФ, в т. ч. близких к Путину

Международный консорциум журналистов-расследователей, а также еще ряд изданий сообщают об офшорных сделках российских предпринимателей, в том числе близких к Владимиру Путину, на миллионы долларов. Как пишет интернет-издание «Важные истории», в исследовании упоминаются, в частности, Алексей Мордашов, Сергей Ролдугин, Валентин Юмашев, Алишер Усманов. Русская служба Би-би-си отмечает, что российские миллиардеры использовали западные банки, чтобы обойти введенные против них санкции.