Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав не выполнил половину задач, поставленных нацпроектом здравоохранения

Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав в прошлом году не выполнил почти половину задач, поставленных национальным проектом здравоохранения. В частности, не удалось добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста. Минувшей зимой Счетная палата уже критиковала ведомство за отсутствие центрального отопления в более чем 40% всех российских медучреждений.