Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав не выполнил половину задач, поставленных нацпроектом здравоохранения

Счетная палата пришла к выводу, что Минздрав в прошлом году не выполнил почти половину задач, поставленных национальным проектом здравоохранения. В частности, не удалось добиться снижения смертности населения трудоспособного возраста. Минувшей зимой Счетная палата уже критиковала ведомство за отсутствие центрального отопления в более чем 40% всех российских медучреждений.
2020-09-21T09:03:34+03:00
2020-09-21T09:11:15+03:00
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09:03, 21 сентября 2020
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