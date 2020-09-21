Россия возобновляет сегодня авиасообщение с тремя странами

Одновременно с этим чиновники прекращают вывоз граждан, которые не могли вернуться в страну.

Начиная с этой недели из России снова можно летать в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Рейсы из Москвы будут проводить каждые семь дней. Профильное интернет-издание tourdom предполагает, что это ограничение предусмотрено только на начальном этапе и впоследствии интенсивность перелётов вырастет.

Получается, что теперь Россия возобновила авиасообщение уже с десятью странами. На следующей неделе к ним добавится еще и Южная Корея. В связи с этим в правительстве решили остановить специальные вывозные рейсы для тех, кто застрял за границей из-за пандемии. Чиновники считают, что теперь у граждан есть возможность вернуться самим. Также им предложили альтернативу – россияне могут купить место на самолётах «Аэрофлота», которые летят домой после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов.

Министерство транспорта организовывало специальные перелёты из-за границы в течение почти полугода. За это время в страну таким образом вернули более девяноста двух тысяч человек.

Ранее источники различных СМИ также сообщали, что переговоры о возобновлении авиасообщения с Россией сейчас ведут представители Болгарии, Франции и Таджикистана.