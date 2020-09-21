Телевизионную премию Emmy в номинации «Лучший драматический сериал» получили «Наследники»

«Хранители» отмечены как лучший мини-сериал, а лучшим комедийным сериалом назван «Шиттс Криг». Церемония была виртуальной, ее вели комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон.
2020-09-21T08:34:11+03:00
2020-09-21T09:00:40+03:00
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08:34, 21 сентября 2020
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