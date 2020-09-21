Мишустин подписал распоряжение по возобновлению авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение по возобновлению авиасообщения с сегодняшнего дня с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Россияне смогут беспрепятственно улететь в любую их этих стран. Ранее было возобновлено авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией.
2020-09-21T08:33:57+03:00
2020-09-21T08:57:23+03:00
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08:33, 21 сентября 2020
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