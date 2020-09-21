Более тысячи военнослужащих из разных стран примут участие в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020»

До начала активной фазы гости успели побывать на Мамаевом Кургане и послушать концерт на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, но уже завтра предстоит работа в полевых условиях. В учениях примут участие более 80 000 человек, тысяча из которых представляют иностранные армии, а также 900 единиц техники. В том числе проверку пройдут новые боевые машины поддержки танков Терминатор, после чего будет принято решение об их дальнейших перспективах. Помимо России, они представляют Китай, Армения, Белоруссия, Пакистан и Мьянма, причем последние дебютируют в этом качестве. Еще столько же стран прислали своих наблюдателей. В ходе тренировок будет использоваться только российская техника. Для многих гостей это крайне важный фактор, поскольку с машинами такого уровня им придется столкнуться впервые, а на вооружение они поступят еще очень нескоро.

Учения продлятся до 26 сентября.