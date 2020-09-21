Министерство информационных технологий: Не состоялись учения по устойчивости и безопасности Рунета

Министерство информационных технологий сообщает, что не состоялись учения по устойчивости и безопасности Рунета, которые были намечены на воскресенье. В пресс-службе ведомства отмечают, что это связано с необходимостью доработки проекта «Информационная безопасность». Ранее планировалось, что в этом году состоится четыре этапа учений на отработку разных видов угроз.
2020-09-21T08:31:59+03:00
2020-09-21T08:52:53+03:00
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08:31, 21 сентября 2020
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