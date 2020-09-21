День тишины на выборах в Госдуму, по данным газеты «Коммерсантъ», скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг

Это, по сути, означает, что решение о трехдневном голосовании уже принято. Издание ссылается на близкий к администрации президента источник. Ранее в Центризбиркоме говорили, что пока считают обсуждение этого вопроса преждевременным. Напомню, выборы в Госдуму должны состояться в следующем году.
2020-09-21T08:30:52+03:00
2020-09-21T08:35:46+03:00
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08:30, 21 сентября 2020
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Матвей Ганапольский: Получается, я могу разместить объявление: продается «Новичок», и никто мне ничего не скажет Ты понимаешь величину, глубину идиотизма? Как ведомство пытается Путину понравиться, как оно пытается Западу доказать: у нас нет боевых отравляющих веществ, смотрите, мы даже разрешаем их свободную продажу, потому что их у нас нет…