День тишины на выборах в Госдуму, по данным газеты «Коммерсантъ», скорее всего, будет перенесен с субботы на четверг

Это, по сути, означает, что решение о трехдневном голосовании уже принято. Издание ссылается на близкий к администрации президента источник. Ранее в Центризбиркоме говорили, что пока считают обсуждение этого вопроса преждевременным. Напомню, выборы в Госдуму должны состояться в следующем году.