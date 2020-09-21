«Важные истории»: Российские чиновники и бизнесмены попали в поле зрения финансовой разведки США

Российские чиновники и бизнесмены, как пишет интернет-издание «Важные истории», попали в поле зрения американской финансовой разведки. Фамилии ряда высокопоставленных россиян и миллиардеров оказались в досье подозрительных денежных переводов. Материалы изучали в том числе Международный консорциум журналистов-расследователей и американское сетевое издание BuzzFeed News.

Одно из подразделений Министерства Финансов США нашло связь между предпринимателем Алишером Усмановым и советником президента России на общественных началах Валентином Юмашевым. Сетевое издание «Важные истории» сообщает, что, по данным ведомства, бизнесмен с 2006-ого по 2008-ой годы выплатил советнику шесть миллионов долларов. За какие услуги миллиардер переводил ему эти деньги – не уточняется. Ни администрация президента, ни сам Юмашев эту информацию еще не комментировали. Как ранее писала газета «Ведомости» советник еще с 2000-ого года фактически работает лоббистом и постоянно держит связь с различными высокопоставленными чиновниками.

О выплатах Юмашеву стало известно в результате расследования в рамках проекта «Кассандра», который организовало американское интернет-издание BuzzFeed. В распоряжение сайта попали секретные данные министерства финансов США о подозрительных транзакциях на более чем два триллиона долларов. «Важные истории» изучили эту утечку данных совместно с журналистами из почти 90 стран мира.

Ни Юмашев, ни Усманов эту информацию пока не комментировали.

Также в документах американской финансовой разведки фигурируют брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим, бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе, близкие президенту миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги.