Первый снег выпал в Екатеринбурге. Как пишет местное интернет-издание «Екатеринбург-онлайн», снег идет вместе с дождем. Он накрыл большинство районов, особенно южную часть города. Температура в уральской столице ночью была на уровне 2-4 градусов тепла. В ночь на вторник ожидаются заморозки до 1 градуса ниже нуля.