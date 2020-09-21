Первый снег выпал в Екатеринбурге. Как пишет местное интернет-издание «Екатеринбург-онлайн», снег идет вместе с дождем. Он накрыл большинство районов, особенно южную часть города. Температура в уральской столице ночью была на уровне 2-4 градусов тепла. В ночь на вторник ожидаются заморозки до 1 градуса ниже нуля.
2020-09-21T07:35:18+03:00
2020-09-21T07:35:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:35, 21 сентября 2020
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