Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня в ЕС

Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. Еще в середине августа дипломатическим службам сообщества было поручено составить список официальных лиц республики, которых считают причастными к фальсификации результатов президентских выборов и применении насилия против протестующих. Однако его не могут согласовать из-за Кипра, который требует санкций против Турции, передает агентство ТАСС. Также министры планируют встретиться сегодня с одним из лидеров белорусской оппозиции и бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской.
2020-09-21T07:32:05+03:00
2020-09-21T07:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 21 сентября 2020
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