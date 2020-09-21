Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня в ЕС

Вопрос о санкциях в отношении белорусских чиновников планируют обсудить сегодня министры иностранных дел стран-членов Евросоюза. Еще в середине августа дипломатическим службам сообщества было поручено составить список официальных лиц республики, которых считают причастными к фальсификации результатов президентских выборов и применении насилия против протестующих. Однако его не могут согласовать из-за Кипра, который требует санкций против Турции, передает агентство ТАСС. Также министры планируют встретиться сегодня с одним из лидеров белорусской оппозиции и бывшим кандидатом в президенты Светланой Тихановской.