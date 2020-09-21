Телевизионную премию «Эмми» как лучшие сериалы получили ленты «Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники». Они стали лауреатами в категории соответственно мини-, комедийный и драматический сериалы. 72-я церемония награждения проводится в воскресенье в виртуальном режиме и транслируется из Лос-Анджелеса телекомпанией Эй-би-си.
2020-09-21T07:08:04+03:00
2020-09-21T07:08:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712377-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:08, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...