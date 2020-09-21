В целом ряде российских регионов сегодня пройдут церемонии инаугурации губернаторов.

Удостоверение губернатора Камчатского края Владимиру Солодову будет передано на торжественной церемонии, которая состоится во Дворце детского творчества в Петропавловске. Мероприятие пройдёт с ограниченным количеством участников, каждый из которых предварительно сдаст тест на Covid-19. В Тамбове состоится вступление в должность главы администрации области Александра Никитина. На официальном сайте областного правительства все будет транслироваться онлайн. Переизбранный губернатор Ростовской области Василий Голубев сам выпустил указ о дате собственной инаугурации. Она начнется в полдень в здании Музыкального театра донской столицы. В Пензе приведут к присяге Ивана Белозерцева, все пройдет в драматическом театре имени Луначарского. В Прикамье состоится инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Официально вступит в должность и победивший на выборах руководителя Калмыкии Бату Хасиков.

По итогам трех дней Единого голосования на должности глав российских регионов были переизбраны руководители 18 регионов. Все они были поддержаны «Единой Россией», хотя некоторые и шли как самовыдвиженцы.