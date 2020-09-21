Россия с сегодняшнего дня прекращает вывозные рейсы из-за рубежа. Их полгода осуществляли в условиях пандемии коронавируса.

Отмену вывозных рейсов в федеральном оперативном штабе объяснили тем, что россияне теперь сами могут вернуться на родину. Это можно сделать регулярными авиарейсами. В штабе отчитались, что всего за период пандемии было проведено почти 600 вывозных рейсов, перевезли более 90-та тысяч пассажиров. Штаб теперь будет на коммерческой основе использовать самолеты, которые возвращаются в Россию после грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. Такие полеты уже сейчас выполняет Аэрофлот, отмечает агентство ТАСС. Наша страна прекратила международное авиасообщение в конце марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение составили только вывозные рейсы для россиян, оказавшихся за границей, и для иностранцев, которых необходимо было доставить домой. Авиасообщение начали возобновлять только в августе. Первыми странами стали Турция, Великобритания, Танзания, а позже Швейцария.

Россия сегодня возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а в конце недели с Южной Кореей.