Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступит сегодня в Брюсселе

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выступит сегодня в Брюсселе. Она встретится там с главами внешнеполитических ведомств стран Европейского союза.

Сам факт приглашения крайне не понравился российским властям. Официальный представитель Министерства иностранных дело Мария Захарова назвала этот визит нарушением устава ООН и вмешательством во внутренние дела Белоруссии. Если судить по официальным сообщениям, Тихановская примет участие в дискуссии по ситуации в республике, которая пройдет до начала встречи министров. На ней главы ведомств обсудят меры возможной помощи ЕС и перспективы запуска диалога между официальными властями и оппозицией. Решение о введении персональных санкций против представителей белорусской власти было принято на экстренной встрече министров иностранных дел 14 августа, однако сегодня, спустя месяц в Евросоюзе еще не смогли определиться, кого именно нужно включить в этот список.

В Белоруссии уже заявили, что существует пакет ответных мер, как против представителей структур Евросоюза, так и против отдельных стран